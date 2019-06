Roma-Star vor Abschied: BVB ein mögliches Ziel?

Getty Images

Cengiz Ünder wurde angeblich dem BVB angeboten

Seit dem Sommer 2017 schnürt Cengiz Ünder die Schuhe für AS Rom. Seitdem kommt der Flügelstürmer auf 27 Torbeteiligungen (14 Treffer/13 Vorlagen) in 65 Einsätzen. Nun soll der Türke allerdings mit einem Abschied aus der ewigen Stadt liebäugeln. Ein mögliches Ziel ist angeblich Borussia Dortmund.

Der BVB soll aktiv über die Pläne des 21-Jährigen informiert worden sein, berichtet die "Gazetta dello Sport". Demnach haben die Borussen bislang allerdings darauf verzichtet, konkrete Schritte zu unternehmen.

Als deutlich wahrscheinlicher wird ein Transfer in die englische Premier League eingestuft. Der FC Arsenal ist angeblich bereit, der Roma 40 Millionen Euro für die Dienste des Nationalspielers zu bieten. Inklusive möglicher Bonuszahlungen könnte die Summe sogar auf 50 Millionen Euro anwachsen. Die Römer, die einst 13,4 Millionen Euro für Ünder zahlten, würden somit einen satten Gewinn einstreichen. Ünders Vertrag in Rom endet im Sommer 2022.

Dem Bericht zufolge kann sich Ünder selbst zudem einen Wechsel zu Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur sehr gut vorstellen. Interesse wird auch einem dritten Klub aus der Premier League nachgesagt. Der FC Everton will die hohen Forderungen der Italiener allerdings wohl nicht erfüllen.

Aus der Bundesliga wurde der FC Bayern München in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Ünder in Verbindung gebracht. "Bayern beobachtet Cengiz seit Langem. Alles, was ich sagen kann ist, das er für viel Geld gehen könnte", zitierten italienische Medien Mitte Oktober 2018 den ehemaligen Altınordu-Boss Mehmet Özkan.

FSG Altınordu dürfte als Ünders Ausbildunsgverein bei einem millionenschweren Transfer ein kleines Stück vom Kuchen abbekommen.