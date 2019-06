FC Bayern will Renato Sanches angeblich doch nicht abgeben

Adam Pretty, getty

Hat Renato Sanches beim FC Bayern eine Zukunft?

Renato Sanches hat auch in der abgelaufenen Saison beim FC Bayern München den Durchbruch nicht geschafft. Während Trainer Niko Kovac nicht auf den Portugiesen setzte, outete sich die Führungsetage der Münchner nun als Befürworter.

"Ich finde, er hat sich in diesem Jahr gut entwickelt, der Trainer ist grundsätzlich mit ihm sehr zufrieden", erklärte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge gegenüber "Sport Bild". Sanches kommt in der zurückliegenden Bundesliga-Saison zwar immerhin auf 17 Spiele, allerdings stand er lediglich viermal in der Startelf von Niko Kovac.

Rummenigge wisse daher, dass der Mittelfeldmann mit seiner derzeitigen Situation in München nicht glücklich ist. "Auch Renato möchte kontinuierlich spielen."

Ob der 18-fache portugiesische Nationalspieler in der kommenden Saison bessere Karten hat, zum Stammpersonal des FC Bayern zu gehören, darf angesichts der enormen Konkurrenz im Mittelfeld bezweifelt werden.

Zuletzt mehrten sich Gerüchte, die Münchner hätten Interesse an Mittelfeld-Stratege Rodri von Atlético Madrid Aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag kann der Spanier für 70 Millionen Euro wechseln.

Uli Hoeneß hofft auf Durchbruch von Renato Sanches beim FC Bayern

Dennoch soll neben Rummenigge auch Uli Hoeneß weiterhin große Stücke auf Renato Sanches halten. Laut "Bild" wünsche sich der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende den Durchbruch des 35-Millionen-Euro-Transfers. Deswegen könnte Sanches auch in der kommenden Spielzeit im Bayern-Dress auflaufen.

Der 21-Jährige selbst bekräftigte allerdings unlängst seinen Wechselwunsch. "Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, es noch einmal in München zu versuchen. Ich habe zu wenig gespielt, darüber bin ich enttäuscht", sagte Sanches der "Sport Bild". Er wisse nicht, "wie es weitergeht".

Ein Leihgeschäft schloss der Youngster, dessen Vertrag beim FC Bayern noch bis 2021 läuft, jedoch aus. "Sollte ich wirklich gehen, dann komplett."