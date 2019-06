Bayern-Star Tolisso: "Das letzte Jahr war schwierig"

Sebastian Widmann, getty

Corentin Tolisso arbeitet für sein Startelf-Comeback beim FC Bayern

Durch seinen Kreuzbandriss Mitte September 2018 verpasste Corentin Tolisso beinahe die komplette Double-Saison des FC Bayern. Die lange Verletzungspause war keine einfache Zeit, räumte der Franzose nun ein.

"Das letzte Jahr war schwierig für mich", gab Tolisso gegenüber "Bild" zu Protokoll. Der Mittelfeldspieler kam in der Bundesliga nur zu zwei Einsätzen zu Beginn der Saison, ehe er sich am dritten Spieltag schwer verletzte.

Nun will der Weltmeister seine Leidenszeit schnell vergessen und sich zum Trainingsstart des FC Bayern am 8. Juli "in Bestform präsentieren". Seitdem die Kollegen im Urlaub weilen, schuftet Tolisso im Fitnessstudio. "Ich will in der nächsten Saison wieder voll durchstarten."

Nach dem Saisonende reiste er in seine alte Heimat Lyon, wo er mit Fitnesstrainer und Freund Kaffa N'Daw trainiert. Auf dem Plan stehen viele verschiedene Übungen, um schnellstmöglich wieder zu alter Stärke finden zu können. "Ich mache Cardio, trainiere meine Beine, den Rest des Körpers ebenfalls. Ich konzentriere mich auch sehr auf die Muskulatur rund um mein rechtes Knie."

Tolisso, der mittlerweile "keine Probleme mehr beim Training" habe, macht auch im Urlaub nicht halt. So begleitet ihn sein Fitnesstrainer auf die griechische Insel Mykonos, wo der Bayern-Star "natürlich weiter nach Plan" an seinem Startelf-Comeback arbeitet.

Ein "kleines" Comeback feierte Tolisso immerhin schon im Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig, als er nach 65 Minuten eingewechselt wurde.