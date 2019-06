Floh Hummels vor Zoff mit den Mitspielern?

Martin Rose, getty

Mats Hummels wechselt vom FC Bayern zum BVB

Dass Mats Hummels zur neuen Saison vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund zurückkehrt, ist offenbar auch seinem schwierigen Verhältnis mit den Teamkollegen beim deutschen Fußball-Rekordmeister geschuldet.

Wie der "kicker" berichtet, war Hummels in den Monaten vor seinem BVB-Wechsel in seinem Ex-Klub nicht mehr gut gelitten. Beispielsweise sei Hummels' Tweet, mit dem er Anfang 2019 seinen Anteil an Siegen des FC Bayern herausstellte und die kassierten Gegentore hochrechnete, den Kollegen sauer aufgestoßen.

Die sichtbare Folge: Das Bild, das über dem Spind jedes Spielers der Münchner hängt, sei eines Tages umgedreht gewesen, so das Fachmagazin.

Spätestens mit seinem umstrittenen Verhalten rund um das Top-Spiel in der Hinrunde beim BVB (2:3) soll es sich Hummels zudem auch mit den Bayern-Verantwortlichen verscherzt haben. Der Innenverteidiger hatte Trainer Niko Kovac trotz einer Erkältung grünes Licht für den Einsatz in Dortmund gegeben und sich nach zwei krassen Schnitzern nach einer guten Stunde auswechseln lassen.

Direkt im Anschluss erklärte Hummels seine Sicht der Dinge gegenüber den Medien. Das habe noch einmal für zusätzliche Irritationen gesorgt. Hummels saß anschließend mehrere Spiele auf der Bank. Erst nach einer Aussprache mit der Führungsetage kehrte er wieder ins Team zurück.

Dennoch bekam der 30-Jährige von den Klub-Bossen schließlich trotz seiner starken Rückrunde die Erlaubnis, sich einen neuen Verein zu suchen. Diese Sondierungen mündeten schließlich in der Rückholaktion des BVB.