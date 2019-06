René Renner wechselt von Mattersburg zum LASK

View this post on Instagram

DANKE RENÉ! Der SV Mattersburg teilt mit, dass René Renner ab sofort zum LASK LINZ wechselt. Rene erlebte seinen Bundesliga-Durchbruch bei uns und entwickelte sich hier zu einem wahren Topspieler in der Liga. Der linke Mittelfeldflitzer kam im Sommer 2017 zu uns und absolvierte für uns 58 Pflichtspiele in denen er fünf Tore erzielte und 9 Assists ablieferte. Es wurde mit dem LASK Stillschweigen zu der Tranfersumme vereinbart. Präsident Martin Pucher:“Rene ist ein absolut klasser Bursch und die Chance in der Qualifikation zur Champions - League zu spielen, wollten wir ihm nicht verbauen! Wir wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren sportlichen Weg!“ DANKE für deinen tollen Einsatz für den SVM René! Alles Gute für deine neuen Aufgaben - bleib fit & g’sund! #renerenner