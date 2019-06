Niederlande nach Last-Minute-Sieg im WM-Viertelfinale

Richard Heathcote, getty

Lieke Martens (M.) war mit zwei Toren die gefeierte Matchwinnerin

Die Fußball-Europameisterinnen aus den Niederlanden stehen zum ersten Mal im WM-Viertelfinale. Das Oranje-Team bezwang in Rennes Vize-Weltmeister Japan mit viel Glück mit 2:1 (1:1) und sorgte so dafür, dass es in der Runde der letzten Acht heißt: USA gegen Europa.

Im Viertelfinale trifft die Auswahl von Nationaltrainerin Sarina Wiegman am Freitag (15:00 Uhr) in Valenciennes auf die Italienerinnen. Der Sieger der Gruppe C hatte sich zuvor in Montpellier gegen China mit 2:0 (1:0) durchgesetzt und erstmals seit 1991 die Runde der letzten Acht erreicht.

In einer unterhaltsamen Begegnung vor 21.076 Zuschauern, darunter die deutsche Nationalmannschaft, im Roazhon Park brachte Ex-Weltfußballerin Lieke Martens (17.) die Niederlande nach einer Ecke per Hacke in Führung.

Yui Hasegawa (44.) glich nach schöner Kombination aus. Erneut Martens (90.) sorgte mit einem umstrittenen Handelfmeter für die Entscheidung.