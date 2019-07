Union Berlin verpflichtet Neven Subotic

Christof Koepsel, getty

Neven Subotic wechselt zu Union Berlin

Überraschender Transfercoup für Union Berlin: Der Aufsteiger in die höchste deutsche Fußball-Spielklasse hat sich die Dienste von Innenverteidiger Neven Subotic gesichert. Wie die Eisernen am Donnerstag bekannt gaben, erhält der frühere Dortmunder einen Zweijahresvertrag, der auch für die 2. Liga Gültigkeit besitzt.

"Für Union und für mich persönlich ist die anstehende Saison in der Bundesliga eine große Herausforderung, daher freue ich mich sehr auf das Abenteuer", sagte Subotic: "Die Bundesliga kenne ich seit vielen Jahren und ich bin mir sicher, dass der 1. FC Union Berlin dieser Liga guttun und erneut den Beweis liefern wird, dass man auch mit viel Herz Bundesliganiveau erreichen kann."

"Mit dem BVB durfte ich bereits Gast beim Jubiläumsspiel im Januar 2016 sein und erinnere mich gerne an einen sehr stimmungsvollen Abend zurück. Auch die überragenden Bilder vom Aufstieg im Mai habe ich natürlich gesehen. Jetzt freue ich mich darauf, in dieser historischen Spielzeit selbst Teil dieses Klubs zu sein und zu einer erfolgreichen Bundesliga-Saison beizutragen" so der Innenverteidiger.

"Subotic ist ein außergewöhnlicher Spieler"

Subotic hatte zuletzt eineinhalb Jahre für den französischen Traditionsklub AS St. Etienne gespielt. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Serbe bei Borussia Dortmund. Unter Trainer Jürgen Klopp gewann Subotic zwei deutsche Meisterschaften, 2012 holte er mit den Westfalen das Double. Ein Jahr darauf verlor er das Champions-League-Finale gegen Bayern München (1:2).

"Neven Subotic ist ein außergewöhnlicher Spieler, der seine Klasse in über 300 Profispielen auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt hat. Es freut mich, dass wir die Möglichkeit haben, einen so erfahrenen Spieler zu holen", kommentierte Union-Boss Oliver Ruhnert den Transfer.