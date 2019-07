Altach holt Schmiedl vom LASK

GEPA pictures/ Walter Luger

Schmiedl putzt nun im Ländle aus

Bundesligist SCR Altach hat seine Defensive mit Philipp Schmiedl verstärkt. Der 22-jährige Innenverteidiger war in der vergangenen Saison beim LASK-Zweitteam FC Juniors OÖ in der 2. Liga aktiv. Er erhielt einen Vertrag für die kommenden zwei Jahre mit Option auf Verlängerung um eine weitere Saison, gaben die Vorarlberger am Dienstag bekannt.

Schmiedl hatte bereits den Großteil der Sommervorbereitung der Altacher mitgemacht. Derzeit erholt er sich von einer Muskelverletzung im Oberschenkel, die er sich vor etwas mehr als einer Woche im Test gegen Southampton (1:1) zugezogen hatte. Altach startet am Sonntag ausgerechnet bei Schmiedls früherem Arbeitgeber LASK in die neue Bundesliga-Saison.

"Ich habe mich hier von Beginn an rundum wohl gefühlt und bin froh, dass ich ab sofort fester Bestandteil der Mannschaft bin. Nach meinem ersten Profijahr in der 2. Liga möchte ich nun in Altach den Sprung in die Bundesliga schaffen", gibt sich Schmiedl in einer Aussendung der Vorarlberger motiviert.

apa/red