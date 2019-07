Terodde fürchtet Konkurrenzkampf beim 1. FC Köln nicht

Christof Koepsel, getty

Simon Terodde möchte mit dem 1. FC Köln die Klasse halten

Mit 29 Toren war Simon Terodde in der vergangenen Zweitligasaison der Erfolgsgarant beim 1. FC Köln. Nun möchte sich der Stürmer auch in der Fußball-Bundesliga beweisen, wo ihm in einer Spielzeit noch nie mehr als fünf Treffer gelangen. Kölns Geschäftsführer, Armin Veh, prognostizierte Terodde jüngst mindestens zehn Tore.

"Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber ich setze mir kein konkretes Ziel, das habe ich noch nie gemacht", verriet der Angreifer nun gegenüber der "Bild".

Trotz seiner starken Leitungen in der Vorsaison scheint Terodde keine Garantien für einen Stammplatz zu haben. Denn mit Anthony Modeste und Jhon Córdoba ist die Konkurrenz in der Spitze groß.

"Jeder wird seine Chance kriegen. Ich bin topfit und freue mich auf den Saisonstart. Ob es bei uns das ideale Sturm-Paar gibt, weiß ich nicht", so Terodde bezüglich der Startelfchancen: "Jeder hat seine Qualitäten. Und es gibt genug Spiele, um sich zu zeigen." Abschiedsgedanken habe der 31-Jährige in diesem Sommer keine gehabt. Vor wenigen Wochen wurde der FC-Profi mit Hannover 96 in Verbindung gebracht.

Vielmehr möchte Terodde mit dem 1. FC Köln die Klasse halten. Dabei glaubt der Knipser fest an seinen Verein: "Wir sind sicher kein normaler Aufsteiger und haben andere Möglichkeiten als Paderborn und Berlin. Wir funktionieren gut. Aber wir müssen das auch auf dem Platz bestätigen."