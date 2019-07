Chadrac Akolo verlässt den VfB Stuttgart

Alex Grimm, getty

Chadrac Akolo schließt sich dem SC Amiens an

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verlässt mit Chadrac Akolo der nächste Profi den VfB Stuttgart. Der 24-jährige Mittelfeldspieler schließt sich dem französischen Erstligisten SC Amiens an. Das gaben die Schwaben am Dienstag bekannt.

Akolo wird zunächst für ein Jahr nach Frankreich verliehen. Im Anschluss wird Amiens den Kongolesen bis 2023 fest verpflichten. Laut "Bild" kassiert Stuttgart rund vier Millionen Euro.

Akolo spielte seit 2017 für den VfB. Für die Stuttgarter bestritt der Mittelfeldmann 44 Pflichtspiele, in denen er insgesamt sechs Treffer erzielte.

Mit Benjamin Pavard, Ozan Kabak, Timo Baumgartl, Ron-Robert Zieler, Christian Gentner und Andreas Beck haben bereits zahlreiche gestandene Spieler den Schwaben den Rücken gekehrt.