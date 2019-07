Deal fix: Bayer holt nächsten TSG-Star

Dean Mouhtaropoulos, getty

Nadiem Amiri ist von der TSG Hoffenheim zu Bayer Leverkusen gewechselt

Was die Spatzen schon seit Tagen von den Dächern pfiffen, ist nun Gewissheit: Nadiem Amiri verlässt die TSG Hoffenheim und schließt sich Bayer Leverkusen an. Das bestätigten die Klubs am Dienstag.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei der Werkself ein Arbeitspapier bis Ende Juni 2024. Leverkusen hatte zuvor bereits Kerem Demirbay von der TSG unter Vertrag genommen.

"Nadiem Amiri ist dank seiner Schnelligkeit, Zielstrebigkeit, seines ausgeprägten Zugs zum Tor und hervorragender technischer Fähigkeiten genau der Typ Spieler, den wir für unseren Kader noch gesucht haben, wird Bayer 04-Sportdirektor Simon Rolfes auf der Homepage des Vereins zitiert. "Dass er schon mit Spielern wie Kerem Demirbay, Jonathan Tah, Mitchell Weiser und Kevin Volland in einer Mannschaft gestanden hat, wird ihm sicherlich helfen, sich schnell in unser Team zu integrieren."

"Natürlich freue ich mich sehr darüber, in der kommenden Saison Champions League spielen zu dürfen. Aber eigentlich geht es mir mehr um die Mannschaft: Sie ist sehr gut besetzt mit vielen jungen, talentierten Spielern und gleichzeitig mit erfahrenen Profis, von denen man lernen und an denen man sich orientieren kann", so Amiri.

Und weiter: "Ich habe mir den Fußball von Bayer 04 immer sehr gerne angeschaut. Hier wird offensiv und attraktiv Fußball gespielt, mit viel Ballbesitz und schnellen Umschaltmomenten. Das kommt meiner Spielweise zu Gute. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass die Entwicklung weiterhin positiv ist."

Amiri bestritt 115 Pflichtspiele für die Profis der TSG Hoffenheim. Dabei erzielte er 13 Treffer.