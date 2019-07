Eintracht droht nächster Abgang

Alex Grimm, getty

Mijat Gacinovic von Eintracht Frankfurt ist heiß begehrt

Fällt Eintracht Frankfurt nach der starken Saison 2018/19 völlig auseinander? Nach dem Abgängen von Luka Jovic (für 60 Millionen Euro zu Real Madrid) und Sebstién Haller (für 40 Millionen Euro zu West Ham United) sowie den Gerüchten um Ante Rebic und Atlético Madrid weckt nun die nächste SGE-Stammkraft Begehrlichkeiten.

Lazio Rom soll ein Auge auf Mijat Gacinovic geworfen haben. Das berichtet die "Gazetta dello Sport". Demnach gilt der offensive Mittelfeldspieler als ein möglicher Nachfolger für Sergej Milinkovic-Savic, der für bis zu 100 Millionen Euro zu Manchester United wechseln soll.

Neben Gacinovic sollen Dominik Szoboszlai (RB Salzburg) und Yusuf Yazici (Trabzonspor) eine Rolle in den Überlegungen der Römer spielen. Für Yazici will man demnach sogar 20 Millionen Euro in den Ring werfen.

Eine günstigere Alternative ist dem Bericht zufolge Gacinovic. Für den 24-jährigen Serben will Lazio angeblich 15 Millionen Euro locker machen.

2018/19 bestritt Gacinovic 45 Partien für die Eintracht. Dabei erzielte der Nationalspieler zwei Treffer und legte neun Tore auf.