Funkel mit Seitenhieb nach Raman-Wechsel

Lars Baron, getty

Benito Raman soll für Tore beim FC Schalke 04 sorgen

Für Benito Raman ist der FC Schalke 04 in diesem Sommer in die Vollen gegangen. Nach langen Verhandlungen mit Fortuna Düsseldorf hat sich der Revierklub die Dienste des Angreifers für rund zehn Millionen Euro gesichert. Dass der Neuzugang auf Anhieb bei S04 durchstartet, glaubt dessen Ex-Coach derweil keineswegs.

"Ich bin echt gespannt, ob und wie er seine Leistungen nun fortsetzen kann", so Friedhelm Funkel gegenüber "Bild": "Benito muss sich auf Schalke erst einmal durchsetzen. Ich weiß nicht, ob er letzte Saison über seinen Möglichkeiten gespielt hat. Aber für mich ist ganz klar: Er hat häufig am Optimum gespielt!"

In 30 Bundesliga-Einsätzen erzielte der Belgier zehn Tore, war somit maßgeblich am guten zehnten Tabellenplatz der Fortuna beteiligt. "Ich habe Benito gesagt, dass ich nicht daran glaube, dass er sich auf Schalke verbessert - die standen ja hinter uns in der Tabelle. Warten wir mal ab, wie es nächste Saison wird", so der Düsseldorfer Trainer mit einem kleinen Seitenhieb in Richtung Königsblau.

Der Grund für Funkels Skepsis liege darin, dass viele Personen bei F95 unmittelbar daran beteiligt waren, "dass Benito so ein gutes Jahr hatte". So habe Raman mehrfach pro Woche die Dienste von Mental-Coach Axel Zehle in Anspruch genommen. "Für ihn war das unheimlich wichtig. Er muss immer wieder in den Arm genommen werden, braucht Nestwärme. Ob er so was in Gelsenkirchen findet, weiß ich nicht", führte der 65-Jährige aus.

Benito Raman hat beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet.