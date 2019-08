Skibbe garantiert Moukoko Profi-Karriere

Mika Volkmann, getty

Youssufa Moukoko gilt als eines der größten Fußball-Talente Deutschlands

Youssoufa Moukoko startet demnächst als 14-Jähriger bei Borussia Dortmund in seine erste Saison als A-Jugendlicher. Sein neuer U19- und Ex-BVB-Cheftrainer Michael Skibbe ist von der Entwicklung des größten Juwels im Verein vollends überzeugt.

"Der Junge wird eines Tages Profi werden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur Verletzungen könnten ihn stoppen", meinte der frühere Bundestrainer gegenüber der "Reviersport".

In der abgelaufenen Saison hat der Stürmer bereits in der U17 seine Ausnahmestellung untermauert, als er als einer der jüngsten Spieler sagenhafte 50 Tore in 28 Pflichtspielen erzielte und damit einen neuen deutschlandweiten Bestwert aufstellte.

Sein neuer Coach, der am Sonntag übrigens seinen 54. Geburtstag feiert, ist bislang ziemlich angetan von der Zusammenarbeit mit Moukoko: "Youssoufa ist ein total entspannter Zeitgenosse, der extrem cool mit seinem Hype umgeht. Er hat sich bislang sehr gut etabliert und konnte sich hervorragend in unsere Mannschaft einfügen."

Am kommenden Wochenende startet die A-Jugend-Bundesliga in ihre neue Spielzeit. Der BVB wird es zum Auftakt am Sonntag (11 Uhr) auswärts mit dem Wuppertaler SV zu tun bekommen.

Michael Skibbe, der die Profi-Mannschaft des BVB zwischen 1998 und 2000 coachte, hat die älteste Nachwuchsmannschaft der Schwarz-Gelben vor einigen Monaten wieder übernommen und führt das Team gemeinsam mit Ex-Profi und "Talente-Trainer" Otto Addo.