Medien: Philipp-Transfer nach Moskau perfekt

Alex Grimm, getty

Maximilian Philipp steht kurz vor einem Wechsel nach Russland

Borussia Dortmund treibt seine Bestrebungen, den Kader weiter auszudünnen an und kann offenbar einen weiteren Profi von der Gehaltsliste streichen. Die Anzeichen verdichten sich, dass der BVB Maximilian Philipp nach Russland verkauft.

Ein Wechsel Philips zu Dynamo Moskau, dem ehemaligen Klub von Kevin Kuranyi, deutete sich in der vergangenen Woche bereits an, nachdem mit Hertha BSC, Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg bereits mehrere Bundesligavereine beim BVB im Werben um den Angreifer abgeblitzt sind. Allem Anschein nach ist ein Wechsel innerhalb Deutschlands an der Ablöseforderung der Dortmunder gescheitert.

Die vom BVB aufgerufenen 20 Millionen Euro sind die Russen nach "Bild"-Informationen jetzt bereit zu zahlen. Zuvor berichteten die "Ruhr Nachrichten" von 18 Millionen Euro, die Moskau für den Offensivspieler ins Ruhrgebeit überweisen soll. Demnach sollen nur noch letzte Vertrags-Details geklärt werden.

In Dortmund gehört der Flügelstürmer seit längerem schon zu den Streichkandidaten. In der vergangenen Saison gelang ihm in 18 Bundesligaspielen gerade einmal ein Tor.