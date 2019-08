Neuer Transferrekord? Arsenal bietet für Leipzig-Star

Matthias Kern, getty

Dayot Upamecano ist mittlerweile heiß begehrt

Erst vor wenigen Stunden wurde mit dem 87-Millionen-Euro-Verkauf Harry Maguires von Leicester City an Manchester United ein neuer Rekord-Transfer für einen Verteidiger eingetütet. Macht die unmittelbare Konkurrenz aus der Premier League noch einmal ernst, könnte diese Bestmarke noch vor Schließung des englischen Transferfensters am Donnerstag erneut überboten werden. Mittendrin in den neuen Rekord-Spekulationen: Bundesligist RB Leipzig.

Nach Informationen des Senders "Sky" haben die Roten Bullen ein konkretes Angebot aus England für Innenverteidiger Dayot Upamecano erhalten.

Der FC Arsenal soll demnach sehr interessiert daran sein, den 20-Jährigen noch in diesem Sommer auf die Insel zu locken. Der Franzose steht seit 2017 in Leipzig unter Vertrag und hat sich in den letzten zwei Jahren herausragend entwickelt.

Upamecano hat bei den Sachsen noch zwei Jahre Vertrag. Das Arbeitspapier ist mit einer festgeschriebenen Ablösesumme abgesichert. Demnach müssten die Gunners satte 90 Millionen Euro auf den Tisch legen, um den Abwehrmann zu verpflichten.

Auf genau diese fixe Ablösesumme pochen die Leipziger nun auch und sollen laut dem Medienbericht das Angebot aus London klar abgelehnt haben. Ob die Personalie trotzdem noch einmal heiß wird und eventuell ein Spieler aus der deutschen Bundesliga zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten wird, ist derzeit noch nicht final absehbar.

Der FC Arsenal will seine Hintermannschaft unbedingt noch verjüngen, nachdem zuletzt schon der 33-jährige Ex-Kapitän Laurent Koscielny den Klub in Richtung französische Heimat verlassen hatte.