Trotz Verletzung: Kiel verlängert mit Jannik Dehm

Jannik Dehm (l.) bleibt bei Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Vertrag mit Jannik Dehm vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der langzeitverletzte Rechtsverteidiger unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2021.

"Jannik hat sich in kürzester Zeit zu einer festen Größe in der Kieler Defensive entwickelt", begründete Geschäftsführer Sport, Fabian Wohlgemuth, die Verlängerung: "Sein Weg bei der KSV ist beispielhaft. Auf seine fußballerischen Fähigkeiten, seine Einstellung, seinen Teamgeist und sein Entwicklungspotential wollen wir auch in Zukunft setzen."

#WasDaWohlKommt? Was da wohl bleibt! Jannik Dehm verlängert seinen Vertrag bei der KSV Holstein vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30.06.2021! Alle Stimmen und Infos auf unserer Webseite: https://t.co/hroM2OvWD4#Dehm2021 #KielAhoi #Holstein #Kiel pic.twitter.com/95yqbMwfK9 — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) 9. August 2019

Dehm hatte sich im letzten Test vor Saisonstart gegen Sheffield Wednesday Mitte Juli einen Schienbeinbruch zugezogen und muss damit noch einige Monate pausieren. Wohlgemuth ist jedoch sicher, dass der Youngster nach der Pause noch stärker zurückkommen werde.

Mit 33 Startelfeinsätzen gehörte der 23-Jährige in der Vorsaison zu den Stammkräften der Störche.