Medien: Perisic-Wechsel zum FC Bayern fix

Emilio Andreoli, getty

Ivan Perisic wechselt offenbar zum FC Bayern

Der Transfer von Ivan Perisic zum FC Bayern München ist offenbar perfekt. Der Rekordmeister hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Inter Mailand auf ein Finanzierungsmodell geeinigt. Und auch der Spieler hat am Samstag grünes Licht gegeben.

Eine einjährige Leihe plus Kaufoption, Kostenpunkt 20 plus 5 Millionen Euro. Auf diese Gleichung haben sich der FC Bayern und Inter Mailand am Samstagmittag laut "Bild"-Informationen geeinigt und den Transfer von Ivan Perisic perfekt gemacht. Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" werden allerdings 30 (25+5) Millionen Euro fällig.

Heißt: Perisic wechselt zunächst auf Leihbasis für ein Jahr zum deutschen Rekordmeister. Dafür überweisen die Münchner fünf Millionen Euro nach Mailand. Nach Ende der Saison 2019/20 könnte der FC Bayern den Vize-Weltmeister für weitere 20 Millionen Euro fest verpflichten.

Perisic gibt grünes Licht für Bayern-Wechsel

Bis zuletzt fehlte noch das Ok des Spielers, doch auch Perisic soll mittlerweile eingewilligt haben. Der Kroate zählte am Samstag schon nicht mehr zum Inter-Kader, der sich auf den Weg zu einem Freundschaftsspiel gegen den FC Valencia machte. Angeblich, um in diesem bedeutungslosen Spiel keine Verletzung zu riskieren. Zeitnah wird der Ex-Bundesligaprofi in München erwartet, heißt es.

Sowohl Inter Mailand als auch der FC Bayern profitieren von dem Deal, der laut "Gazzetta" lediglich noch an einigen wenigen Einzelheiten hängt. Die Münchner finden in Perisic einen vorläufigen Ersatz für den verletzten Leroy Sané, Inter bekommt den Kroaten im Gegenzug von der Gehaltsliste. Das geschätzte Jahressalär des 30-Jährigen soll bei acht Millionen Euro liegen.

Perisic erst nach Sané-Aus im Gespräch

Der Kroate lief in Deutschland bereits für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg auf und absolvierte im deutschen Oberhaus zwischen 2011 und 2015 112 Spiele, in denen er 27 Tore erzielte.

Bei Inter Mailand steht er noch bis 2022 unter Vertrag, schnürt bereits seit vier Spielzeiten die Schuhe für die Nerazzurri.

In München gilt Perisic zumindest als vorübergehende Alternative für Wunschspieler Leroy Sané. Dessen Transfer könnte sich nach seiner schweren Knieverletzung vom vergangenen Wochenende doch noch zerschlagen. Bis zur Verletzung des Nationalspielers soll Perisic in den Überlegungen des FC Bayern keinerlei Rolle gespielt haben.