Bericht: Philipp Max auf der Kandidatenliste von Gladbach

Verlässt Philipp Max den FC Augsburg Richtung Gladbach?

Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger ist offenbar Max Philipp vom FC Augsburg in den Fokus von Borussia Mönchengladbach gerückt.

Laut einem "Bild"-Bericht gehört der 25-Jährige zu den heißen Kandidaten des Klubs vom Niederrhein. Weitere Anwärter sind demnach Malang Sarr von OGC Nizza und Rami Bensebaini von Stade Rennes.

Dem Bericht zufolge ist die Wechselwahrscheinlich von Max mit 20 Prozent allerdings am geringsten. Bei Sarr und Bensebaini liege diese bei 40 Prozent.

Monatelang wurde Philipp Max mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nach der Verpflichtung von Nationalspieler Nico Schulz dürfte das Interesse des BVB allerdings abgekühlt sein.

Max ist noch bis 2022 an den FC Augsburg gebunden. Der 25-Jährige strebt aber wohl einen Wechsel zu einem größeren Verein an. Seinem Klub setzte er im Juni bereits die Pistole auf die Burst: "Mir wurde seit 2015 immer von Vereinsseite gesagt, dass der FCA für mich ein Sprungbrett sei."

Gegenüber der "Sport Bild" untermauerte Max seine Ambitionen: "Ich habe Träume und Ziele, ich will international spielen, vielleicht mal oben mitmischen. Aber alles zu seiner Zeit." Zuletzt sollen sogar der FC Liverpool und der FC Barcelona angeklopft haben.

Seit der Saison 2017/18 überzeugt der ehemalige Jugendspieler vom FC Schalke 04 in der Bundesliga. Gerade in der vorletzen Saison überragte Max mit zwei Toren und 13 Vorlagen. In der vergangen Spielzeit steuerte er vier Treffer und vier Assists bei.