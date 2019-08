Setzt Ribéry seine Karriere in der Premier League fort?

Christian Kaspar-Bartke, getty

Schließt sich Franck Ribéry dem FC Everton an?

Nach seinem Aus beim FC Bayern München ist die Zukunft von Franck Ribéry nach wie vor ungeklärt. Nun biete sich dem Flügelflitzer offenbar eine lukrative Gelegenheit in der Premier League.

Wie "90min.com" berichtet, wurde Ribéry dem Londoner Klub FC Everton angeboten. Demnach steht der 36-Jährige einem Wechsel zu den Toffees offen gegenüber und soll dem Klub sein Interesse bereits signalisiert haben. Ein konkretes Angebot von Everton liege Ribéry aber noch nicht vor.

Dem Bericht zufolge müsste Ribéry bei einem Wechsel auf die Insel auf "viel Geld verzichten". Zahlen werden allerdings nicht genannt. Außerdem wäre der Franzose bei den Toffees wohl kein Stammspieler. Everton hat sich zuletzt noch mit Alex Iwobi auf den offensiven Außenbahnen verstärkt.

Zuletzt wurde Ribéry auch mit einem Wechsel zur AC Florenz in Verbindung gebracht. Angeblich haben die neuen Besitzer des Klubs versucht, den Franzosen vom ihrem Projekt zu überzeugen. Ob Ribéry den Avancen erlegen ist, konnte bislang nicht geklärt werden.

Klar ist nur so viel: Der 36-Jährige möchte definitiv weitermachen. "Ich will noch zwei Jahre in einem ambitionierten Klub spielen", hatte das Bayern-Urgestein bereits vor mehreren Wochen gegenüber "L'Équipe" erklärt.