Altachs Meilinger erleidet Schienbeinbruch

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Altach wird längere Zeit auf Marco Meilinger verzichten müssen

Der SCR Altach wird längere Zeit auf Flügelspieler Marco Meilinger verzichten müssen. Der 28-Jährige zog sich im Bundesligaspiel gegen Hartberg einen Schienbeinbruch zu, muss aber nicht operiert werden.

Marco Meilinger hat sich in der Schlussphase des Bundesliga-Heimspiels des SCR Altach gegen Hartberg am Sonntag (3:3) einen Bruch des Schienbeins zugezogen. Das gab der Klub aus Vorarlberg am Montag bekannt.

Der Mittelfeldspieler wird damit für längere Zeit ausfallen. Eine Operation sei aufgrund der Art des Bruchs aber nicht notwendig, teilte Altach mit.

Er kann schon wieder lachen...



Leider haben sich die Befürchtungen bewahrheitet und Marco Meilinger wird uns mit einem Schienbeinbruch für längere Zeit fehlen. Eine Operation ist aufgrund der Art des Bruchs nicht notwendig.



Alles Gute Meili, du kommst noch stärker zurück! 💪⚽️ pic.twitter.com/7EJygZRZW6 — SCR Altach (@SCRAltach) 19. August 2019

apa