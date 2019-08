Mehr Biss für die Knappen? Schalke 04 jagt Terrier

Adam Pretty, getty

Martin Terrier soll beim FC Schalke 04 auf dem Einkaufszettel stehen

In weniger als zwei Wochen schließt das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga. Offenbar will der FC Schalke 04 im Endspurt noch einmal zuschlagen.

Einem Bericht der französischen Sporttageszeitung "L'Equipe" zufolge buhlen die Königsblauen nämlich um Martin Terrier von Olympique Lyon.

Der 22 Jahre alte Linksaußen ist beim Ligue-1-Klub derzeit nur zweite Wahl und strebt trotz seines bis 2022 gültigen Arbeitspapiers einen Wechsel an. In der Vorsaison war der Edeljoker in 32 Ligaspielen neun Mal erfolgreich.

Neben Schalke sollen auch der AC Mailand und OGC Nizza um Terrier werben. Der ehemalige U21-Nationalspieler Frankreichs gilt als fintenreicher Flügelflitzer mit viel Zug zum Tor.

Ein Schnäppchen wäre der Offensivmann freilich nicht. Aufgrund seines Alters und der langen Vertragslaufzeit dürfte Terrier mindestens 25 Millionen Euro kosten. Für Schalke käme da nur ein Leihgeschäft in Frage.