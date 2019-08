Schalke-Talent hat sich Profivertrag "verdient"

Christof Koepsel, getty

Levent Mercan hat beim FC Schalke 04 einen Profivertrag unterschrieben

Fußball-Bundesligist Schalke 04 gibt seinem Nachwuchsspieler Levent Mercan einen Profivertrag. Der 18 Jahre alte Mittelfeldmann, seit April U19-Nationalspieler, unterschrieb für vier Jahre bis 2023.

"Norbert Elgert hat mir eine kleine Empfehlung mit auf den Weg gegeben: 'Guck dir den mal an'", kommentiert S04-Coach David Wagner die Entscheidung auf der Homepage der Knappen und erläutert: "Levent hat uns vom ersten Tag, den er bei uns mittrainiert hat, beeindruckt: durch sein Selbstbewusstsein in einem sehr positiven Sinne, seine Wissbegier, seinen Einsatz. Er hat sich diesen Vertrag verdient."

Wagner stellt jedoch auch klar, dass der Youngster noch einen weiten Weg vor sich hat: "Jetzt geht es für ihn erst richtig los. Levents Ziel muss es wie für jeden jungen Spieler sein, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dafür bekommt er von uns jede Unterstützung."

Für FC-Schalke-Talent Mercan geht ein Traum in Erfüllung

"Wir freuen uns sehr über die Entwicklung von Levent Mercan und sein Bekenntnis zu Schalke 04. Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern der Knappenschmiede, die Levents Weg bislang so erfolgreich unterstützt haben", ergänzte Sportvorstand Jochen Schneider.

"Mit einem Profivertrag auf Schalke ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Mein größter Wunsch ist es, mich auf Schalke in den kommenden Jahren sportlich so zu entwickeln, dass ich ein Spieler werde, der in unserem Kader zu Einsätzen kommt und so in der Bundesliga Fuß fasst", freute sich Mercan.

Am Samstag hatte Mercan in der Bundesliga beim 0:0 in Mönchengladbach debütiert, eine Woche zuvor erzielte er im Pokal beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (5:0) sein erstes Profitor