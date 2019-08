Spektakuläres Debüt: Ribéry verliert 7-Tore-Krimi

Gabriele Maltinti, getty

Franck Ribéry konnte die Niederlage nicht abwenden

Franck Ribéry hat zum Saisonauftakt in der italienischen Serie A sein Debüt im Trikot der AC Florenz gefeiert. Beim spektakulären 3:4 (1:2) gegen Vizemeister SSC Neapel wurde der Franzose begleitet von Standing Ovations der Tifosi in der 78. Minute eingewechselt, konnte die Niederlage der Fiorentina aber nicht mehr abwenden.

Cristiano Ronaldo war mit Serienmeister Juventus Turin zuvor standesgemäß mit einem 1:0 (1:0) bei Parma Calcio in die Saison gestartet.

In einer kuriosen Partie im Stadio Artemio Franchi drehte Neapel dank seiner schnellen Konterspieler Dries Mertens (38.) und Lorenzo Insigne (43./Foulelfmeter) ein 0:1 zur 2:1-Pausenführung und hatte auch in Halbzeit zwei zweimal eine Antwort parat. Vier Minuten nach dem Ausgleich durch Nikola Milenkovic (52.) schoss José Callejon (56.) die Gäste wieder in Führung.

Nur zwei Minuten brauchte Insigne für seinen zweiten Treffer (67.), nachdem Kevin-Prince Boateng (65.) zum 3:3 getroffen hatte. Dann kam Ribéry, konnte nach seiner Einwechslung aber noch keine größeren Akzente setzen.

In Parma erzielte Juves Kapitän und Abwehrchef Giorgio Chiellini (21.) das entscheidende Tor, ein vermeintlicher zweiter Treffer durch Ronaldo (35.) wurde von Schiedsrichter Fabio Maresca nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. 2014er-Weltmeister Sami Khedira stand in der Startelf und wurde in der 63. Minute durch Neuzugang Adrien Rabiot ersetzt. Der deutsche Nationalspieler Emre Can saß 90 Minuten auf der Bank.

Die Partie absolvierte Turin ohne Coach Maurizio Sarri, der sich von den Folgen einer Lungenentzündung erholt und auch am zweiten Spieltag fehlen wird. Dann kommt Neapel zum Topspiel ins Piemont.