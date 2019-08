ÖFB-Kader gegen Lettland und Polen steht

Unknown Source

ÖFB-Teamchef Franco Foda hat sein Aufgebot für die Matches gegen Lettland und Polen nominiert

Österreichs Teamchef Franco Foda hat am Dienstag den Kader der Nationalmannschaft für die beiden richtungsweisenden EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland und Polen nominiert.

Anfang September wird sich für Österreichs Nationalteam zeigen, in welche Richtung die Reise geht. Die Länderspiele gegen Lettland (6. September, 20:45 Uhr in Salzburg) und Polen (9. September, 20:45 Uhr in Warschau) könnten bereits vorentscheidenden Charakter im Rennen um die Qualifikation für die EM 2020 haben.

>> Liveticker: Österreich gegen Lettland

Am Dienstag hat Teamchef Franco Foda den Kader für die beiden kommenden Partien bekanntgegeben. Stürmer Guido Burgstaller war nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft kein Thema mehr.

Österreichs Teamkader gegen Lettland und Polen

Tor: Pavao Pervan (VfL Wolfsburg/GER; 0 Länderspiele), Alexander Schlager (LASK; 0), Cican Stanković (FC Red Bull Salzburg; 0)

Verteidigung: Aleksandar Dragović (Bayer 04 Leverkusen/GER; 74/1 Tor), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/GER; 41/3), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/GER; 15/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER; 1/0), Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 1/0), Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg; 12/0), David Alaba (FC Bayern München/GER; 69/13)

Mittelfeld: Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen/GER; 68/1), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 14/1), Stefan Ilsanker (RB Leipzig/GER; 36/0), Florian Kainz (1. FC Köln/GER; 15/0), Konrad Laimer (RB Leipzig/GER; 2/0), Valentino Lazaro (Inter Mailand/ITA; 23/2), Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05/GER; 4/0), Marcel Sabitzer (RB Leipzig/GER; 37/5), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg/GER; 11/1), Peter Žulj (RSC Anderlecht/BEL; 10/0)

Sturm: Marko Arnautović (Shanghai SIPG/CHN; 81/24); Michael Gregoritsch (FC Augsburg/GER; 11/1); Lukas Hinterseer (Hamburger SV/GER; 12/0)

red