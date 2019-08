Betrug im Bayern-Spiel? Schalker Fan zeigt Schiris an

Martin Rose, getty

Fan des FC Schalke 04 zeigt Schiri Marco Fritz an

Die nicht gegebenen Elfmeter im Bundesliga-Spiel des FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München (0:3) vom vergangenen Samstag schlagen weiter hohe Wellen.

Ein Schalke-Fan hat Anzeige wegen Betrugs gegen Schiedsrichter Marco Fritz und Videoassistent Bastian Dankert erstattet, wie die Polizei Gelsenkirchen am Dienstag via Twitter mitteilte. Die Polizei prüfe nun den Sachverhalt, hieß es.

"Es gibt eine Anzeige gegen den Schiedsrichter und den Videoschiedsrichter", bestätigte eine Sprecherin der Polizei Gelsenkichen dem "SID": "Die Polizei ist verpflichtet, der Anzeige nachzugehen." Der Sachverhalt werde nun "zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft gegeben".

Ob es sich um einen Scherzbold handelt oder die Anzeige ernst gemeint ist, hat die Polizei noch nicht eruiert. "Wir sind hier auf Schalke. Im Zuge der Emotionen kann das schon mal passieren, dass da jemand wütend ist", sagte die Sprecherin.

In der Partie gegen den Rekordmeister hatten die Schalker zweimal vehement Elfmeter gefordert. Erst bekam Bayerns Abwehrspieler Benjamin Pavard einen Kopfball von Matija Nastasic (58.) an den abgespreizten Arm, fünf Minuten später lenkte Ivan Perisic in der Mauer stehend mit dem Unterarm einen Freistoß von Daniel Caligiuri ins Toraus.

Beide Male gab es keinen Elfmeter, Fritz sah sich die Szenen trotz Rücksprache mit Dankert nicht noch einmal selbst in der Wiederholung am Spielfeldrand an.

Das Spiel #S04FCB beschäftigt Schalke-Fans und nun auch die Polizei: Ein #Schalke-Anhänger hat Anzeige gegen den Schiedsrichter und den Videoassistenten wegen Betrugs erstattet. Grund: Zwei nicht gegebene Elfmeter im Spiel gegen #FCBayern. Die #Polizei prüft nun den Sachverhalt. pic.twitter.com/Jgni3jHXdv — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) 27. August 2019

Schalke-Trainer David Wagner äußerte nach dem Spiel seinen Unmut angesichts der umstrittenen Entscheidungen. Auch in den sozialen Netzwerken war der Aufschrei groß.

Zudem erklärte der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer in seiner "BamS"-Kolumne, es habe "durchaus Argumente für ein strafbares Handspiel gegeben".