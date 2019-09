Stuttgart baggert offenbar an Köln-Youngster

Martin Rose, getty

Darko Churlinov vor Wechsel vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart?

Wenige Stunden vor Ende der Transferperiode bastelt Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart noch immer an seinem endgültigen Kader. Ein Angreifer des 1. FC Köln steht dabei anscheinend besonders hoch im Kurs.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, ist der VfB an einer Verpflichtung des Außenstürmers Darko Churlinov interessiert. Der 19-Jährige könnte insbesondere dann ein heißes Thema werden, wenn die Stuttgarter kurzfristig noch Spieler abgeben müssen.

Einem Bericht der "Stuttgarter Nachrichten" zufolge spielen die Offensivspieler Anastasios Donis und Nicolás González aktuell mit dem Gedanken, das Ländle zu verlassen. Ein Churlinov-Transfer könnte den Verlust dieser Spieler womöglich abfedern.

Für den Nordmazedonier wäre ein Wechsel in die 2. Bundesliga eine reizvolle Gelegenheit, um Spielpraxis zu sammeln. Aktuell fehlt dem Nationalspieler ein Stück weit die Perspektive am Rhein.

In Wolfsburg feierte er am ersten Spieltag zwar sein Bundesliga-Debüt als Joker, danach schaffte er jedoch zweimal nicht den Sprung in den Spieltagskader von Trainer Achim Beierlorzer.

Churlinov ist erst seit dieser Saison Teil der Profi-Mannschaft beim Aufsteiger. Zuvor kickte er bis zum Sommer für die U19 der Domstädter. Beim Kölner Nachwuchs sicherte sich Churlinov in der abgelaufenen Saison mit 18 Treffern die Torjägerkanone der Junioren-Bundesliga West.

Vor seinem Engagement bei den Geißböcken wurde er in der Jugend von Hansa Rostock und beim 1. FC Magdeburg ausgebildet.