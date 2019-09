Yarmolenko tritt gegen den BVB nach

Julian Finney, getty

Andrey Yarmolenko blickte auf seine Zeit beim BVB zurück

Nach nur einer wenig erfolgreichen Saison verließ Andrey Yarmolenko Borussia Dortmund in Richtung West Ham United. Die meisten Fans dürften wohl keine sehr guten Erinnerungen an den Ukrainer haben. Auch der Angreifer selbst blickt mit wenig Freude auf seine Zeit beim BVB zurück.

"Ich bin kein Mädchen, das beleidigt ist. Aber die Art der Trennung gefiel mir nicht. In Dortmund hat mir nicht viel gefallen", sagte Yarmolenko zum ukrainischen Portal "sport.ua".

Dass der Flügelspieler, für den der BVB 25 Millionen Euro bezahlte, nach nur einem Jahr weiterverkauft wurde, kam für Yarmolenko unerwartet. "Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich Dortmund so schnell verlassen würde", sagte der 29-Jährige: "Aber jetzt bin ich sehr froh, dass ich nach England gegangen bin. Bei West Ham bin ich glücklich."

In der Premier League sei die Einstellung zu den Spielern und die Stimmung in der Kabine "hundertprozentig besser. Ich mag die Briten, weil wir eine ähnliche Mentalität in Bezug auf Humor und Witze haben", erklärte Yarmolenko.

Der Nationalspieler wagte außerdem einen Vergleich zwischen seinem alten und neuen Arbeitgeber: "Wenn wir den Kader von West Ham mit dem der Borussia vergleichen, kann ich nicht sagen, dass die Hammers in Bezug auf das Niveau der Spieler unterlegen sind."

Yarmolenko fand allerdings auch positive Worte über den BVB: Die Borussia sei "ein großartiger Verein".