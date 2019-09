Leno: Hier ist Aubameyang besser als Lewandowski

Alexander Hassenstein, getty

Bernd Leno vergleicht Lewandowski und Aubameyang

Arsenal-Torhüter Bernd Leno hat mit Robert Lewandowski und Ex-BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang zwei der treffsichersten Stürmer der Welt hautnah erlebt. Jetzt erklärt der ehemalige Leverkusen-Keeper, was die beiden Stürmer unterscheidet - und welcher besser ist.

Seit Sommer 2018 spielt Bernd Leno beim FC Arsenal Seite an Seite mit dem ehemaligen BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. 34 Tore in 55 Pflichtspielen hat der Keeper seitdem von seinem Teamkollegen bejubeln können. Dabei hat Leno Qualitäten des Gabuners gesehen, die ihn in seinen Augen sogar besser als Robert Lewandowski machen.

"Wenn eine Mannschaft Platz hat, ist Aubameyang besser", sagte Leno im "Sport Bild"-Interview zum Vergleich der beiden Top-Stürmer. "Auf engerem Raum", so der Schlussmann, sei dagegen Lewandowski der bessere Stürmer.

Beide Knipser profitieren laut Leno vom jeweiligen Spielstil ihrer Mannschaft. So passe Bayerns Spiel besser zu Lewandowski, Arsenals Spiel sowie der Fußball in der Premier League passe dagegen "perfekt" zu Aubameyang.