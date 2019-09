CL-Hit: Salzburg-Fans nehmen Kurs auf Liverpool

Julian Finney, getty

Die Salzburger Fans freuen sich auf das Gastspiel ihrer Mannschaft in Liverpool

Wenn Red Bull Salzburg Anfang Oktober in der Champions League bei Liverpool gastiert, können die "Roten Bullen" an der Anfield Road auf die Unterstützung einer Heerschar an Fans bauen.

Die Vorfreude auf die erste Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League ist bei Red Bull Salzburg gigantisch. Die drei Heimspiele gegen Genk, Napoli und Liverpool sind längst ausverkauft, doch auch der Run auf die Auswärtstickets ist bei den "Bullen" groß.

Vor allem das Gastspiel an der Anfield Road am 2. Oktober steht bei den Fans hoch im Kurs. Bereits über 1.000 Anhänger haben sich für die Fanreise nach Liverpool angemeldet, der Klub habe inzwischen fünf Flugzeuge gechartert, vermeldeten die Mozartstädter an diesem Donnerstag - drei Wochen vor dem Match!

Fan-Ansturm auf Liverpool! 🛫🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Nachdem der erste Sonderflieger innerhalb von wenigen Minuten restlos ausverkauft war, haben wir es nun nach intensiven Bemühungen geschafft, Tagesflieger zwei 2️⃣ und 3️⃣ zu fixieren.



Alle Details unter: https://t.co/o2tYEmi2NE pic.twitter.com/K6mWQZlfNQ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 11. September 2019

Viele Anhänger aus Salzburg würden aber auch individuell anreisen, hieß es weiter. Der Verein rechnet mit weiteren 1.000 Fans, die sich eigenständig auf den Weg in die Heimatstadt der "Beatles" machen werden. Den Gästen steht im legendären Stadion an der Anfield Road ein Ticketkontingent von 2.644 Karten zur Verfügung. Gut möglich, dass Liverpools Auswärtssektor beim Spiel gegen Salzburg ausverkauft sein wird.

red