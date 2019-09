Medien: Barca findet Busquets-Erben beim BVB

Stuart Franklin, getty

Julian Weigl vom BVB soll das Interesse des FC Barcelona geweckt haben

Beim 0:0 von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona ließ BVB-Coach Lucien Favre Julian Weigl am Dienstag 90 Minuten auf der Bank versauern, beim Gegner aus Katalonien soll der Mittelfeld-Stratege dennoch hoch im Kurs stehen.

Barca strebt Verhandlungen mit dem BVB bezüglich eines Transfers von Weigl an, der Deal soll angeblich im Sommer 2020 über die Bühne gehen. Das berichtet "Don Balón".

Demnach ist man sich in Barcelona einig, dass der 24-Jährige in seiner Spielanlage Barca-Regisseur Sergio Busquets ähnle und perfekt geeignet wäre, in die Fußstapfen des 31-Jährigen zu treten.

Beim "neuen FC Barcelona" würde Weigl in diesem Fall die Rolle des defensiven Mittelfeldspielers hinter der Schaltzentrale um Frenkie de Jong und Arthur übernehmen.

Netter Nebeneffekt: Weigl dürfte nach der Saison durchaus erschwinglich sein. Sein Vertrag läuft Ende Juni 2021 aus, und dass Weigl in Bälde verlängert, darf zumindest bezweifelt werden.

Nachdem Favre anfangs kaum auf den fünffachen deutschen Nationalspieler setzte und Weigl zwischenzeitlich bereits vor einem Abschied zu Paris Saint-Germain stand, hat der BVB-Trainer seinem Schützling zu Saisonbeginn das Vertrauen ausgesprochen und ihn in die Startformation beordert. Zuletzt war der Rechtsfuß jedoch wieder außen vor.