BVB und Schalke ohne Chance auf CL-Heimfinale

BVB und FC Schalke 04 ohne Chance auf Champions-League-Heimfinale

Die Fans von FC Schalke 04 und Borussia Dortmund dürfen auch in Zukunft im Gegensatz zu den Anhängern des FC Bayern München nicht auf ein Heimfinale ihres Klubs in der Champions League hoffen.

Wie die Revier-Rivalen auf "WAZ"-Anfrage mitteilten, entspricht sowohl die Gelsenkirchener Veltins-Arena als auch der Signal Iduna Park in Dortmund nicht den Regularien der UEFA für einen Endspielort der Königsklasse.

Schalke erklärte, dass das Kontingent von 54.740 Sitzplätzen bei internationalen Spielen nicht ausreiche, um die Vorgaben der Europäischen Fußball-Union für ein Champions-League-Finale (mindestens 60.000 Plätze) zu erfüllen.

Der BVB verfügt zwar über eine ausreichende Kapazität in seinem Stadion (66.099 Sitzplätze), der Verein und die Stadt Dortmund können aber andere Voraussetzungen nicht erfüllen.

Die UEFA verlangt von den Ausrichtern der Endspiele unter anderem eine ausreichende Anzahl an Hotelbetten in der Stadt, einen großen Flughafen mit einer bestimmten Mindestkapazität sowie einen ausreichend großen Bereich für Presse und TV in der jeweiligen Arena.

In der Münchner Allianz Arena findet im Jahr 2022 bereits zum zweiten Mal nach 2012 ein Champions-League-Finale statt. Damals erreichte der FC Bayern das Endspiel sogar, kassierte gegen den FC Chelsea allerdings eine bittere 3:4-Niederlage nach Elfmeterschießen.