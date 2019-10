Özils Wahl zum Vize-Kapitän von Arsenal gefälscht?

Laurence Griffiths, getty

Mesut Özil führte den FC Arsenal im League Cup als Kapitän aufs Feld

Mesut Özil wurde vor der Saison beim FC Arsenal zu einem von insgesamt fünf Kapitänen des Londoner Spitzenklubs gewählt. Die Spieler sollen einem Bericht zufolge jedoch am Ergebnis der Abstimmung zweifeln.

Laut der "Sun" könnte die Wahl von Teammanager Unai Emery gefälscht gewesen sein. Das Boulevardblatt beruft sich auf einen Arsenal-Insider. Emery hatte seine Mannschaft in einem anonymen Voting fünf Kapitäne wählen lassen.

Neben Mesut Özil gingen daraus der ehemalige Gladbacher Granit Xhaka, Hector Bellerin, Alexandre Lacazette und Ex-BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang als Sieger hervor. Xhaka bekam die meisten Stimmen und trägt nun die Kapitänsbinde der Gunners.

Laut "Sun" könnte Emery den ehemaligen deutschen Nationalspieler Özil in das Quintett berufen haben, obwohl er nicht genügend Stimmen seiner Kollegen bekommen hat. Damit könnte Emery versucht haben, jeglichen Ärger mit seinen Top-Verdiener zu umgehen, spekuliert das Blatt. Das genaue Ergebnis der Kapitänswahl hatte der Spanier unter Verschluss gehalten.

Unterdessen ist die Zukunft des offensiven Mittelfeldspielers in der englischen Metropole weiterhin offen. Arsenal soll Berichten zufolge auf eine Trennung von Mesut Özil pochen, ein Abschied im Winter ist denkbar. In dieser Saison kam der 30-Jährige nur je einmal in der Premier League und im Ligapokal zum Einsatz.