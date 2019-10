Neuer über Gegenüber Lloris: "Er ist schon herausragend"

Sebastian Widmann, getty

Manuel Neuer reist mit dem FC Bayern nach London

Manuel Neuer trifft mit dem FC Bayern München am Dienstag (21:00 Uhr) in der Champions League auf Tottenham Hotspur. Für sein Gegenüber Hugo Lloris hat der Keeper im Vorfeld lobende Worte, aber auch eine kleine Spitze übrig.

"Ich freue mich, ihn wiederzutreffen", bekannte der Bayern-Kapitän vor der Partie in London. Neuer und Lloris kennen sich vor allem von den Aufeinandertreffen der deutschen und französischen Nationalmannschaften, in denen die Routiniers seit Jahren jeweils die unangefochtene Nummer eins sind.

"Ich mag ihn sehr. Er ist ein guter Typ und wir kommen gut miteinander aus", sagte Neuer über Lloris. "Ich finde ihn auch als Torwart sehr gut. Er ist schon herausragend." Einen kleinen Seitenhieb konnte sich Neuer jedoch nicht verkneifen: "Ich hoffe, dass er Dienstag nicht seine beste Leistung zeigen kann."

Vor rund einem Jahr hatte Lloris gegenüber "Sport1" bekundet, Neuer sei "einfach der Beste", am Münchner Schlussmann gäbe es trotz seiner damaligen Formschwäche "keine Zweifel".

Wie wichtig die Leistung der Torhüter im direkten Duell ist, unterstrich derweil Niko Kovac. In solchen Spielen bekomme man als Keeper "nicht allzu viel zu tun, aber wenn man was aufs Tor bekommt, dann muss die Parade sitzen", so der Bayern-Trainer: "Das machen im Moment beide Torhüter."

Neuer erledige seine Arbeit in dieser Saison "sehr gut", lobte Kovac fort, der Weltmeister von 2014 sei "ein sehr starker Rückhalt". Letztlich komme es jedoch auch auf die kleinen Details an: "Bei dieser Kulisse werden beide Torhüter einen guten Tag haben müssen."