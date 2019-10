Dicke Sensation: ManCity patzt gegen Wolverhampton

Clive Brunskill, getty

Manchester City hat in der Premier League verloren

In der Premier League setzt sich der FC Liverpool immer deutlicher von Meister Manchester City ab. Das Star-Ensemble von Pep Guardiola unterlag am Sonntag im heimischen Etihad Stadium den Wolverhampton Wanderers mit 0:2 (0:0) und liegt als Tabellenzweiter bereits acht Punkte hinter den Reds. Die Klopp-Elf gewann am Samstag knapp mit 2:1 gegen Leicester City.

Adama Traoré (81., 90.+4) traf per späten Doppelpack für die Gäste und sorgte für verdutzte Gesichter bei den Sky Blues.

Die Citizens schafften es trotz über 75 Prozent Ballbesitz nicht, die guten Gelegenheiten zu nutzen. Zu kompliziert spielte die Guardiola-Elf über weiter Strecken. Die Gäste agierten klug und siegten nicht ganz unverdient. Nationalspieler Ilkay Gündogan kam über die komplette Spielzeit zum Einsatz.

Mit nur noch einem Punkt Rückstand auf City rangiert der FC Arsenal auf Rang drei. Die Londoner, bei denen Mesut Özil zum dritten Mal in Folge nicht einmal im Kader stand, siegte durch das Tor von David Luiz (9.) mit 1:0 (1:0) gegen AFC Bournemouth.

Immer besser in Form kommt auch Arsenals Stadtrivale FC Chelsea. Der von Frank Lampard trainierte Europa-League-Sieger gewann 4:1 (3:1) beim von Ralph Hasenhüttl betreuten FC Southampton und ist nun Tabellenfünfter mit nur zwei Punkten weniger als ManCity.

Goalgetter Tammy Abraham (17.) und Youngster Mason Mount (24.) sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Danny Ings (30.) den Anschluss für die Hausherren erzielte. N'Golo Kanté erhöhte vor der Pause (40.) für die Blues, für den Schlusspunkt zeigten sich die ehemaligen BVB-Spieler Michy Batshuayi und Christian Pulisic verantwortlich. Der US-Amerikaner servierte mustergültig für den belgischen Nationalspieler zum 4:1 (89.).