Bayern-Talente Hauptdarsteller bei Doppel-Einbruch des DFB

Neben dem Großkampftag in der EM-Qualifikation standen am Donnerstag einige Partien der Nachwuchsnationalmannschaften auf dem Plan. Die Youngster des DFB erwischten dabei nicht unbedingt ihren besten Tag. Vor allem bei den Talenten des FC Bayern herrschte Licht und Schatten.

Die U17 des DFB spielte im spanischen San Pedro del Pinatar gegen die Jugend-Auswahl Englands, zauberte einen Start nach Maß auf den Rasen, musste sich am Ende jedoch mit einem Remis begnügen.

Nachdem Emrehan Gedikli von Bayer Leverkusen nach 120 Sekunden noch vom Elfmeterpunkt an England-Keeper Tobi Oluwayemi scheiterte, brachte Bayern-Stümer Lasse Günther die Deutschen nach sechs Minuten in Führung. Luca Netz von Hertha BSC erhöhte auf 2:0 (12.) und stellte nach dem zwischenzeitlichen Anschluss durch Armadou Diallo (27.) auf 3:1 (43.).

Nach der Pause drehten die Young Lions allerdings auf, kauften den Deutschen den Schneid ab und glichen durch Lewis Dobbin (55.) und Nathan Young-Coombes (90.) aus. Jamal Musiala vergab zudem einen Elfer für die Briten (49.).

"Es war ein unheimlich intensives und hochklassiges Spiel zwischen zwei Mannschaften, die in der Altersklasse zu den Top fünf in Europa gehören", erklärte DFB-Coach Christian Wück. "Wir haben es verpasst, bei der einen oder anderen Chance auf drei Tore davonzuziehen. Es war dann klar, dass es bei der Qualität der Engländer eine sehr harte zweite Halbzeit werden würde."

Vier Gegentore für Früchtl vom FC Bayern

In Norderstedt gestaltete sich der Spielverlauf zwischen der deutschen U20 und dem Nachwuchs der Polen ähnlich. Die Gäste gingen bereits nach 16 Sekunden durch Tomasz Makowski in Front, ein Doppelschlag von Angreifer Manuel Wintzheimer (7./Elfmeter, 21.), der aktuell vom HSV an den VfL Bochum ausgeliehen ist, sowie ein Tor von John Yeboah drehten die Partie jedoch zu Gunsten des DFB.

Der polnische Offensivspieler Marcel Zylla, der für die zweite Mannschaft des FC Bayern spielt, leitete nach 40 Minuten jedoch die erneute Wende ein. Dawid Kurminowski (48.) und Lukasz Poreba (90.) schenkten Bayern-Torwart Christian Früchtl schließlich ebenfalls noch eine Bude ein und sorgten so für den 4:3-Erfolg der Polen.

"In der ersten Halbzeit hat es an der Chancenverwertung gemangelt, da hätten wir durchaus nachlegen können. In der zweiten Hälfte waren die Polen dann extrem effektiv", fasste Trainer Manuel Baum das Spielgeschehen zusammen.

Die deutsche U21 verpasste zudem einen historischen Sieg. 102 Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Spanien im Endspiel der Europameisterschaft kam das Team von Stefan Kuntz in einem Testspiel im andalusischen Cordoba nach einer ordentlichen Vorstellung nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und verpasste exakt 40 Jahre nach dem ersten Länderspiel einer deutschen U21 auch im siebten Anlauf den ersten Erfolg beim Angstgegner.