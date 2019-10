Enthüllt: Der BVB buhlte um eine Ajax-Legende

Julian Finney, getty

Edwin van der Sar ist mittlerweile Geschäftsführer bei Ajax Amsterdam

Edwin van der Sar gehörte während seiner aktiven Karriere zu den besten Torhütern der Welt. Mittlerweile ist der 48-Jährige erfolgreich in seiner Funktion als Geschäftsführer von Ajax Amsterdam tätig. Der Keeper bezieht Stellung zur Torwart-Debatte in der deutschen Nationalmannschaft und verrät, dass er um ein Haar in der Bundesliga gelandet wäre.

2001 verstärkte sich van der Sars damaliger Verein Juventus Turin mit Gianluigi Buffon. Schnell war klar, dass der Niederländer seinen Stammplatz verlieren würde, ein Wechsel war die logische Folge.

"Ich hatte zwei Möglichkeiten und hätte nach Liverpool oder Dortmund wechseln können", berichtete van der Sar im Interview mit "t-online": "Aber beide Vereine haben ein wenig gezögert, also habe ich mich letzten Endes für Fulham entschieden."

Zehn Jahre lang spielte der 1,97 Meter große Hüne auf der Insel für Fulham und Manchester United. Anschließend noch ein Abenteuer in der Bundesliga zu wagen, kam nicht in Frage. "Zum Ende meiner Zeit war ich dann aber schon fast 40 Jahre alt. Ich glaube, damit war ich einfach auch zu alt für die Bundesliga", schmunzelte er.

Für die höchste deutsche Spielklasse schwärmt van der Sar dennoch. "In Deutschland sind die Stadien immer voll, die Fans sind wahnsinnig enthusiastisch. Es ist eine tolle Liga, in der es Spaß macht, zu spielen", beschrieb der zweifache Champions-League-Sieger die Reize des deutschen Oberhauses.

Nicht nur die Bundesliga, sondern auch die deutsche Nationalmannschaft verfolgt van der Sar. Und - logisch - auch die Torwart-Debatte in der DFB-Auswahl: "Ich bin nicht der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, also muss ich mich zum Glück nicht mit dieser Frage beschäftigen. Ich wüsste nicht, wen ich auswählen würde." Letztlich müsse Joachim Löw entscheiden, wer von beiden besser ins System passt.