"So ein Käse!" Hoeneß will von Bayern-Krise nichts wissen

Alexander Hassenstein, getty

Uli Hoeneß am Montagmorgen am Münchner Flughafen

Vereinspräsident Uli Hoeneß will trotz der mäßigen Bundesliga-Ergebnisse seines FC Bayern München nichts von einer Herbstdepression wissen.

Das stellte er kurz vor dem Abflug des Deutschen Meisters in Richtung Athen klar, wo die Münchner am Dienstagabend (21:00 Uhr) ihr nächstes Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus vor der Brust haben.

Auf die Nachfrage von "Sport1", ob sich angesichts der jüngen Liga-Resultate gegen Hoffenheim (1:2) und Augsburg (2:2) bereits von einer Krise sprechen lässt, entgegnete Hoeneß: "Auf so einen Käse gibt's keine Antwort. Wir sind einen Punkt hinter dem ersten. Wollen Sie uns eine Krise einreden? Bis auf die Torausbeute bin ich mit allem zufrieden", so der Bayern-Präsident am Münchner Flughafen.

Er schob noch einen süffisanten Spruch den wartenden Reportern hinterher: "Würden wir aus unseren Chancen mehr Tore machen, hättet ihr nichts mehr zu schreiben."

Neben der schlechten Chancenverwertung wurden die Bayern zuletzt allerdings auch für ihr anfälliges Defensivverhalten kritisiert. In den letzten vier Pflichtspielen setzte es jeweils zwei Gegentore.