"Keine gute Tendenz": Kovac verteidigt Favre

Niko Kovac hat sich vor BVB-Kollege Favre gestellt

Trainer Niko Kovac vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat in einem flammenden Plädoyer Respekt vor seiner Zunft eingefordert und seinen BVB-Kollegen Lucien Favre unterstützt.

"Dass es so schnell auf die Trainer losgeht, ist eine Tendenz - und es ist keine gute Tendenz", sagte der 48 Jahre alte Kroate in München vor dem Heimspiel gegen Union Berlin.

Kovac beklagt nach gerade acht Spieltagen speziell die Hysterie der Medien. "Ich bin mit meinen Chefs in Kontakt. Ich glaube, dass der Sturm eher von draußen hereingeweht wird", sagte Kovac nach zuletzt zwei sieglosen Liga-Partien und dem wenig berauschenden 3:2 in dieser Woche in der Champions League bei Olympiakos Piräus.

Der Bayern-Coach kritisierte explizit auch den Umgang mit seinem Kollegen Lucien Favre, der beim Münchner Titelkonkurrenten Borussia Dortmund öffentlich hinterfragt wird. Der Schweizer sei mit 15 Zählern punktgleich mit Bayern Vierter und habe jetzt gegen Inter Mailand ein Spiel in der Champions League verloren - "und alles ist schlecht". Und nach gerade einmal acht Spieltagen "werden Namen gehandelt", sagte Kovac angesichts möglicher Favre-Nachfolger.

Kovac kritisierte eine Entwicklung, wonach "alles auf dem Rücken des Trainers" ausgetragen werde. Der Trainer leite zwar das Gesamte, "aber die Spieler müssen es umsetzen", erklärte der Kroate.

Boateng vor Startelf-Comeback

Gegen Union setzt Kovac setzt nach den Ausfällen von Nationalspieler Niklas Süle und nun auch Weltmeister Lucas Hernández im Abwehrzentrum wieder auf Jérôme Boateng. "Jérôme ist wieder gefragt", sagte Kovac. Der 31 Jahre alte Boateng habe im vergangenen Jahrzehnt bewiesen, "dass er ein qualitativ sehr guter Spieler ist", erklärte Kovac.

Der Bayern-Coach brachte den Weltmeister von 2014 nach dem langfristigen Ausfall von Abwehrchef Süle (Kreuzbandriss) indirekt sogar nochmal für eine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft ins Gespräch: "Sollte Jérôme sehr gut spielen, wird er vielleicht auch wieder eine Alternative für andere Aufgaben."

Gegen Union soll Boateng an der Seite von Benjamin Pavard innen verteidigen. Hernández fällt nach einer Operation am verletzten Fuß vorerst aus. Kovac plant mit weiteren personellen Umstellungen im Vergleich zum 3:2 in der Champions League bei Olympiakos Piräus. Er werde "den einen oder anderen frischen Spieler bringen", kündigte er vor dem Abschlusstraining an.

Die Zielsetzung gegen den Liga-Neuling sei nach zuletzt zwei sieglosen Punktspielen klar. "Wir haben die Aufgabe, das Spiel zu gewinnen. Wir wollen Tabellenführer werden", sagte Kovac.

Bei der Verringerung der Gegentore nimmt er seine Spieler in die Pflicht: "Da reden wir nicht über taktische Abläufe. Wir machen zu viele individuelle Fehler. Man muss Zweikämpfe führen. Man muss die Bereitschaft haben, das Duell im Eins gegen Eins zu suchen."

Kovac über Martínez und Gnabry

"Wir haben ja heute noch Training. Javi ging es gestern schon deutlich besser. Aber wenn er nicht komplett auskuriert ist, werden wir ihn nicht einsetzen. Serge hat sich im Spiel das Knie überstreckt, da müssen wir schauen, wie es im geht."

Kovac über Lewandowski

"Lewi spielt momentan in der Form seines Lebens. Er will in jedem Training so viel wie möglich richtig machen. Er genießt einen sehr hohen Stellenwert im Klub und bei den Fans. Er ist körperlich in einem Top-Zustand. Wir sind froh, dass wir ihn haben, denn er ist derjenige, der uns zur Zeit da oben hält. Er ist 30 und hat damit eine höhere Erfahrung als einer, der vielleicht mit 20 anfängt."

Kovac über Trainerdiskussionen

"Wir haben den achten Spieltag. Wir reden von Respekt und jetzt schon alles infrage zu stellen hat wenig mit Respekt zu tun. Es ist keine gute Tendenz, dass die Trainer so schnell infrage gestellt werden. Jeder verlangt Respekt in der heutigen Zeit. Favre hat jetzt mal ein Spiel verloren und direkt ist alles schlecht. Das verstehe ich nicht. Immer auf Kosten der Trainer. Der Trainer ist zwar derjenige, der alles leitet aber umsetzten müssen es immer die Spieler."

Kovac über internen Druck

"Ich bin ja mit meinen Chefs in Kontakt. Der Sturm wird eher von Außen reingeweht."

Kovac über die Rummenigge-Kritik

"Wenn er von Sorglosigkeit spricht, wissen wir genau, wer damit gemeint ist. Wir haben alle die Aufgabe, Spiele zu gewinnen. Von Außen erwartet man auch schöne Spiele. Aber das ist kein Wunschkonzert und wir müssen zusehen, dass wir erst mal erfolgreich sind. Dann kommt der Glanz."

Kovac über das Personal

"Wir müssen heute mal ein Screening machen, wie sich die Jungs fühlen. Wir warten heute noch das Training ab und entscheiden dann, wer morgen von Beginn an spielt. Ich glaube aber, dass wir den einen oder anderen frischen Spieler bringen können und auch werden."

Kovac über Union

"Wir spielen daheim. Unsere Aufagbe ist, das Spiel zu gewinnen. Wir wollen Tabellenführer werden und müssen dementsprechend agieren. Union hat von Dreier- auf Fünferkette umgestellt und ist seitdem deutlich stabiler. Wir müssen die leichten Ballverluste abstellen. Wir brauchen Geduld. Aber die Jungs wollen."

Kovac über die Defensive

"Defensive ist eins gegen eins. Das ist das Entscheidende im Fußball. Man muss die Bereitschaft haben. Wir müssen offensiv und defensiv das Duell suchen. Wir sagen momentan vielleicht ab und zu 'der Hintermann regelt das schon'. Du musst immer derjenige sein, der im Notfall löschen kann. Jeder muss sich erst mal auf sich selbst verlassen."

Kovac über die Defensive

"Das was uns im Moment nicht gelingt, ist die Defensive. Man muss Zweikämpfe führen und die muss man auch gewinnen. Wir müssen eins gegen eins Situationen lösen und die Chancen der Gegner minimieren. Wir haben mit Niklas Süle und Lucas Hernández einige Schwerverletzte. Aber wir werden das beste daraus machen. Jammern hilft nichts. Augen zu und durch."

Los geht's

Kovac betritt die Bühne und stellt sich den Fragen der Journalisten.

