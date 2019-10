Reus-Einsatz im Revierderby noch nicht sicher

Alexander Hassenstein, getty

BVB-Trainer Lucien Favre hat sich zum Revierderby gegen Schalke geäußert

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird im 177. Revierderby beim FC Schalke 04 am Samstag wohl auf seinen Kapitän Marco Reus zurückgreifen können. Garantieren konnte BVB-Coach Favre den Einsatz seines wichtigsten Spielers aber nicht.

"Wir werden sehen, ob es möglich sein wird. Die Chancen sind gut. Es war viel besser für ihn", sagte Trainer Lucien Favre am Freitag. Reus hatte in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) trotz Erkältung gespielt und war für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand (0:2) am Mittwoch ausgefallen.

Weiterhin fehlen wird Paco Alcácer (Achillessehnenreizung), Favre wird somit im Sturm wieder improvisieren müssen. In Mailand hatte Julian Brandt in der Spitze gespielt, auch Reus und der zuletzt nicht berücksichtigte Mario Götze können im Angriff agieren.

🗯 #Favre zum Personal



"Bei @woodyinho stehen die Chancen gut, dass er morgen spielen wird. Es gibt jedoch einige andere Spieler, die aktuell erkältet sind. Da müssen wir abwarten. @paco93alcacer und Marcel #Schmelzer fallen definitiv aus." — Borussia Dortmund (@BVB) 25. Oktober 2019

Favre weiß, dass der Druck steigt. "Das Derby ist immer etwas ganz Besonderes", sagte er: "Wir werden an der Kommunikation auf dem Platz arbeiten." Sportdirektor Michael Zorc, der mehr Derbys (10) gewonnen hat als jeder andere Spieler, erwartet, "dass man unserer Mannschaft ansieht, dass sie die Bedeutung dieses Spiels erkennt - für die Tabelle, aber auch für uns und unsere Fans".

Dafür sei Kampfeswille unabdingbar. "Macht Schalke einen Meter, machen wir einen Meter und am besten noch ein bisschen mehr. Wir wollen sehen, dass jeder mit jeder Faser seines Körpers gewinnen will."

Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen:

+++ Favre über Schalke 04 +++

"Sie haben eine Stabilität gefunden, sind läuferisch und beim Pressing sehr stark. Sie haben sehr sehr gute Spieler. Ich habe mehrere Spiele gesehen und sie sind gefährlich."

+++ Favre über die Trainer-Kritik +++

"Es ist heutzutage nun mal so. Was können wir machen? Ich habe schon darüber gesprochen. Es ist auf der einen Seite übertrieben, wenn alles gut läuft. Aber es ist genauso übertrieben, wenn es mal nicht läuft. Aber ich verstehe das. Es muss etwas für die Leser geschrieben werden. Ich konzentriere mich auf meinen Job und fokussiere mich aufs Spiel."

+++ Zorc über die Kritik an den mangelnden Toren +++

"Wir hatten in Mailand eine besondere Situation, dass neben Marco Reus auch Paco Alcácer ausgefallen ist. Es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Tore schießen. Vor zehn Tagen haben wir noch über die vielen Gegentore diskutiert. Die Kritik zieht ja nicht.

+++ Zorc über eine Reaktion nach der Mailand-Niederlage +++

"Das Spiel in Mailand wurde schon besprochen, dass müssen wir nicht erneut machen. Aber die Truppe muss mit jeder Faser gewinnen wollen. Sie wissen: Es ist ein Derby."

+++Zorc über das Derby +++

"Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie die Bedeutung dieses Spiels kennt und dass man ihr das anmerkt. Wenn Schalke einen Meter macht, machen wir einen Meter mehr."

+++ Favre über die Vorbereitung vor dem Derby +++

"Ich habe erst zwei mal gegen Schalke gespielt mit Dortmund. Ich habe aber nach der letzten Niederlage verstanden, was das bedeutet. Aber alle Spiele sind wichtig, nicht dieses speziell. Wir können nicht viel mehr machen als trainieren - gerade mit Blick auf das vergangene Champions-League-Spiel."

+++ Favre über Reus +++

"Marco ist sehr sehr wichtig. Aber wir wissen noch nicht genau, ob er spielen kann."

+++ Favre über den Druck vor dem Derby +++

"Es ist sehr speziell hier. Ich habe das festgestellt, seit ich hier bin. Aber der Druck ist in jedem Spiel da."

+++ Favre über das Personal +++

"Wir werden sehen, wie es mit Marco Reus aussieht. Ein paar Spieler sind erkältet. Paco Alcácer kann nicht spielen."

+++ Die PK beginnt +++

Favre und Zorc betreten die Bühne und stellen sich den Fragen der Journalisten.

+++ Gleich geht's los +++

Wir warten gespannt, dass die PK beginnt.

+++ Bangen um Marco Reus +++

Vor dem Revierderby bangt der BVB um den Einsatz von Marco Reus. Gegen Inter wurde der Kapitän, der wegen einer Grippe ausgefallen ist, schmerzlich vermisst. "Wir hoffen, dass er zum Derby wieder dabei ist", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

+++ Favre beim BVB unter Druck +++

Nach dem Stolperstart in der Bundesliga und der jüngsten Niederlage in der Champions League gegen Inter Mailand (0:2) steht Lucien Favre mehr denn je unter Druck. Ein Sieg im Revierderby würde den Schweizer wohl zunächst einmal retten. Doch was passiert bei einer Niederlage?

+++ Die Tabellenkonstellation +++

Den BVB (15) trennt derzeit nur Punkt vom FC Schalke (14). Mit einem Sieg würden die Schwarzgelben die Knappen auf Abstand halten. Bei einer Niederlage würde Schalke an Dortmund vorbeiziehen. Hier geht's zur Bundesliga-Tabelle.