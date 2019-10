Xhaka zurück nach Gladbach? Eberl spricht Klartext

Maja Hitij, getty

Kein Weg zurück nach Gladbach für Granit Xhaka?

Sportdirektor Max Eberl hat eine Rückkehr von Ex-Kapitän Granit Xhaka vom FC Arsenal zu Borussia Mönchengladbach ausgeschlossen.

Er sei "kein großer Freund von Rückholaktionen", sagte der Gladbach-Manager vor dem DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund zur Causa Xhaka. "Natürlich könnte ich ihn mir als Spieler immer gut bei uns vorstellen, aber so ein Weg zurück ist schwierig. Finanziell sowieso, aber auch von der Erwartungshaltung her. Spieler entwickeln und verändern sich. Damit kann man am Ende auch mehr kaputtmachen als gewinnen."

Arsenal habe vor drei Jahren "berechtigt viel Geld für einen sehr guten Spieler bezahlt. Granit wollte den nächsten Schritt gehen, das hat er definitiv gemacht", ergänzte Eberl.

Die Londoner hatten damals rund 45 Millionen Euro für Xhaka an den Niederrhein überwiesen. Zuletzt geriet der Schweizer Mittelfeldspieler, der bei Arsenal inzwischen ebenfalls Kapitän ist, durch einen Disput mit den Fans der Gunners in die Negativschlagzeilen geraten.

Eberl äußerte sich zurückhaltend zu dem Thema. Er könne den Vorfall "nicht direkt nachvollziehen, weil ich nicht so nah dran bin. Ich finde es nur befremdlich, weil ich den englischen Fußball anders kenne. Der Support für den eigenen Verein und die eigenen Spieler ist normalerweise außergewöhnlich."

Xhaka war beim 2:2 im Londoner Derby gegen Crystal Palace am Sonntag in der 61. Spielminute ausgewechselt und dabei von den Anhängern ausgepfiffen worden. Daraufhin hatte der 27-jährige Heißsporn zunächst höhnisch applaudiert und anschließend "f*** off" in Richtung Tribüne gebrüllt.

Teammanager Unai Emery strich den 80-fachen Nationalspieler der Eidgenossen für den League-Cup-Kracher beim FC Liverpool am Mittwoch aus dem Kader.