Ratschlag missachtet: Xhaka lässt Entschuldigung missen

Michael Regan, getty

Granit Xhaka hat den Zorn der Arsenal-Fans auf sich gezogen

Um Granit Xhaka, ehemaliger Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach, wird es nach seinem Fan-Eklat am vergangenen Wochenende in der Premier League nicht ruhiger. Der Arsenal-Kapitän soll sich entschuldigen, missachtet den Ratschlag von Teammanager Unai Emery jedoch bislang konsequent.

"Wir haben ihm geraten, eine Entschuldigung auszusprechen", wird der Spanier in der englischen "Sun" zitiert: "Er ist aber im Kopf noch nicht bereit dafür, weil er innerlich am Boden zerstört ist. Er ist sehr traurig. Granit weiß, dass er falsch lag und wenn man Fehler macht, muss man sich entschuldigen."

Xhaka wurde bei seiner Auswechslung beim 2:2-Unentschieden am Sonntag gegen Crystal Palace von den Gunners-Fans ausgebuht. Daraufhin stachelte dieser das Publikum mit wilden Gesten weiter an und brüllte die Worte "f*** off" in Richtung Tribüne.

"Er spürt, dass die Fans ihn nicht mögen, deshalb muss er jetzt die Liebe seiner Familie und die seiner Freunde fühlen", so Emery weiter. Mehrmals habe dieser das Gespräch mit seinem Führungsspieler seither gesucht.

Arsenal ohne Kapitän gegen Liverpool

Der 27 Jahre alte Xhaka sei derzeit so niedergeschlagen, dass der Klub dem Boulevardblatt zufolge bislang von einer Disziplinarstrafe absehen möchte. Ein Klub-Insider bestätigte der Zeitung, dass der Schweizer seit Wochen mit dem Gegenwind beim FC Arsenal zu kämpfen hat.

Emery stellte derweil klar, dass Xhaka definitiv beim League-Cup-Spiel gegen den FC Liverpool fehlen wird. Ob er gegen Wolverhampton Wanderers am kommenden Samstag in der Premier League wieder auf dem Rasen steht, ist noch fraglich.

Geknüpft ist ein Einsatz wohl auch an die Bedingung, dass sich Xhaka zunächst bei den Arsenal-Fans entschuldigt. "Idealerweise spielt er bald wieder und hat die Unterstützung von allen Seiten. Ich weiß jedoch nicht, ob ich das erreichen kann."