Bobic über Kovac: "Das finde ich echt schade"

Niko Kovac und Fredi Bobic gewannen 2018 mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal

Fredi Bobic ist als Sportvorstand das Gesicht hinter dem Erfolg von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Vor dem Spiel gegen den FC Bayern sprach der 48-Jährige über den ehemaligen Eintracht-Trainer Niko Kovac und den weiterhin anhaltenden Höhenflug der Adler.

"Das ist jeden Tag eine große Freude und eine tolle Geschichte, wenn man sieht, wie cool man die Eintracht inzwischen wieder findet. In Frankfurt, in Deutschland, sogar in Europa", erklärte der Sportvorstand im Interview mit dem "Sportbuzzer".

Doch auch sieben Jahre nach Eintracht Frankfurts Rückkehr in die Bundesliga ist die oberste Priorität klar: "Mein Ziel ist es, dass wir uns nie mehr Kopfschmerzen über den Klassenerhalt machen müssen", sagte der frühere Europameister.

In der heutigen Fußball-Welt wünscht sich der Funktionär einen differenzierteren Umgang mit öffentlichen Meinungsäußerungen. Viele Spieler und Trainer seien von der Angst getrieben, Fehler zu machen und dann um seinen Job bangen zu müssen.

Bobic nimmt Kovac in Schutz

"Ich bin der totalen Überzeugung, dass man sogar Fehler machen muss und Meinungen äußert – das Recht steht einem zu", stellte Bobic klar. Jüngst geriet Bayern-Trainer Niko Kovac in die Kritik, als er sagte, man treffe in Frankfurt "auf die besten Fans der Liga."

"Da hat er ja auch recht", bestätigte Bobic mit einem Lachen. Trotzdem werde Kovac das negativ ausgelegt, "dabei war er wie immer nur authentisch und ehrlich - das finde ich echt schade."

Bobic bezeichnete sich selbst als jemanden, der immer seine Meinung sage. "Wenn ich nicht lügen möchte, sage ich lieber nichts, so handhabe ich das normalerweise", erklärte er.