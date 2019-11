"Will egoistischer werden!" Coman peilt Torrekord an

Sebastian Widmann, getty

Kingsley Coman vom FC Bayern ist nach seiner Verletzung wieder voll einsatzbereit

Kingsley Coman vom FC Bayern München hat wahrlich kein leichtes Erbe anzutreten. Beim deutschen Rekordmeister tritt er in die Fußstapfen von niemand Geringerem als Franck Ribéry.

Doch der 23-Jährige überzeugt - erzielte alleine in der letzten Saison zehn Treffer und sammelte sieben Assists in allen Wettbewerben für die Münchner. Und dass, obwohl er fast die gesamte Hinrunde wegen einer Verletzung am Sprunggelenk verpasste. Trotzdem, so kündigte der Franzose an, wolle er zukünftig noch gefährlicher vor dem gegnerischen Tor werden.

Auch wenn sich der Franzose bewusst ist, dass er "nie 30, 40 oder 50 Tore in einer Saison schießen" werde, wolle er weiter an seiner Ausbeute arbeiten, so Coman gegenüber "Le Parisien". Dazu zähle auch, seinen persönlichen Saisonrekord von zwölf Pflichtspieltreffern für die Bayern und die französische Nationalmannschaft zu brechen: "Ich weiß, dass das Toreschießen wichtig ist, deshalb will ich egoistischer werden", stellt der Offensivspieler klar.

Dies soll jedoch nicht auf Kosten seines Spielstils gehen: "Ich bin ein Flügelspieler, zuallererst ist es mein Ziel, etwas zu kreieren. Eine Mannschaft muss homogen sein und es ist wichtig, dass es unterschiedliche Spielertypen gibt", so der französische Nationalspieler.

Coman hatte während seiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Nach seiner letzten Zwangspause kündigte er gar an, bei einer weiteren schwerwiegenden Verletzung am Sprunggelenk seine Karriere zu beenden. "Da war ich sehr emotional und psychisch ganz unten. Glücklicherweise hat sich das schnell geändert", gibt der Flügelspieler offen zu.

In der aktuellen Saison steht der Franzose bei drei Treffern und fünf Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 16 Einsätzen für den FC Bayern.