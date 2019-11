Rummenigge bestätigt: Flick bleibt Bayern-Trainer

Alexander Hassenstein, getty

Hansi Flick bleibt vorerst Trainer des FC Bayern

Was sich in den letzten Tagen bereits andeutete, ist nun offiziell: Hansi Flick bleibt bis auf Weiteres Trainer des FC Bayern München.

Nachdem Uli Hoeneß den 54-Jährigen auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Freitagabend zunächst als "Cheftrainer" begrüßte, bestätigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wenig später, dass der Rekordmeister auch in der nahen Zukunft weiter an Flick festhalten wird.

Hansi Flick werde "mindestens bis Weihnachten und möglicherweise darüber hinaus" der Trainer der Mannschaft bleiben, erklärte Rummenigge. "Ich sage voller Überzeugung: Wir vertrauen Hansi Flick", ergänzte der Vorstandschef.

In den letzten Wochen hatte es immer wieder Spekulationen darüber gegeben, ob der FC Bayern nach der Entlassung von Niko Kovac womöglich noch vor der Winterpause einen neuen Trainer präsentieren könnte.

Im Gespräch war unter anderem Arsène Wenger, der sogar Kontakte zum Rekordmeister bestätigte. Am Ende fanden der Franzose und die Münchner aber nicht zusammen.

Als Wunschkandidaten ab Sommer 2020 gelten weiterhin der Niederländer Erik ten Hag und der ehemalige BVB-Coach Thomas Tuchel.

Während Ajax Amsterdam bereits erklärt hat, ten Hag im Falle eines Angebots des FC Bayern keine Steine in den Weg legen zu wollen, droht Tuchel bei Paris Saint-Germain im Sommer laut französischen Medien das Aus.