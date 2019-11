Weg zum BVB frei? Mandzukic gibt Juve den Laufpass

Valerio Pennicino, getty

Mario Mandzukic wird beim BVB gehandelt

Schon im Sommer wurde Ex-Bayern-Stürmer Mario Mandzukic mit einem Abschied von Juventus Turin in Verbindung gebracht. Obwohl zahlreiche Klubs am Kroaten interessiert gewesen sein sollen, blieb der Vize-Weltmeister in Turin. Nun hat der 33-Jährige aber laut italienischen Medien eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen und die Tür für einen Winter-Transfer geöffnet.

Sowohl die "Gazzetta dello Sport" als auch das Portal "calciomercato" berichten am Montag übereinstimmend, dass Mario Mandzukic Juventus Turin im Winter unbedingt verlassen will. Auch der italienische Rekordmeister strebe weiterhin eine Trennung an, heißt es.

Noch im Sommer war es der Stürmer selbst, der einen Wechsel blockierte, weil er sich in Turin durchsetzen wollte. Nach knapp vier Monaten ohne Pflichtspieleinsatz und der Verbannung aus der Mannschaft hat sich die Situation aber dramatisch geändert.

An Abnehmern mangelte es schon im Sommer nicht. Und auch im kommenden Transferfenster dürften sich einige Klubs in Stellung bringen, um Mandzukic, der bei Juve rund sechs Millionen Euro Gehalt bezieht, unter Vertrag zu nehmen.

Aus der Bundesliga gilt der BVB als möglicher Käufer. Die Schwarz-Gelben sind nach einer durchwachsenen Hinrunde zu der Erkenntnis gelangt, dass ein Stoßstürmer dem Team weiterhelfen könnte. Mandzukic würde dieses Profil erfüllen.

Aber auch Manchester United wird immer wieder im Zusammenhang mit dem Kroaten genannt. Die Red Devils sind in der aktuellen Premier-League-Tabelle nur Siebter und können das Risiko, die Champions League erneut zu verpassen, nicht eingehen. Der englische Rekordmeister war im Sommer allerdings noch bei Mandzukic abgeblitzt.