BVB in Sorge: Delaney verletzt ausgewechselt

Catherine Ivill, getty

BVB in Sorge um verletzten Delaney

Borussia Dortmund sorgt sich um Thomas Delaney. Der Mittelfeldspieler musste beim Länderspieleinsatz in der EM-Qualifikation für Dänemark in Irland bereits in der 13. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Zuvor war der 28-Jährige nach einem Zweikampf mit Gegenspieler Alan Browne an der Außenlinie böse umgeknickt. Delaney blieb anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen, wurde am rechten Sprunggelenk behandelt und schließlich von zwei Betreuern vom Platz geleitet. Für ihn kam der früher Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg in die Partie.

Ob Delaney dem BVB beim Bundesligaspiel gegen den SC Paderborn am Freitag (20:30 Uhr) zur Verfügung steht, ist offen, genauso wie die genaue Diagnose für den Ex-Bremer. "Gute Besserung, Thomas", twitterte der BVB wenige Minuten nach dem Vorfall.

Delaney absolvierte in der laufenden Saison bislang neun Pflichtspiele für den BVB, davon sechs über die volle Spielzeit.