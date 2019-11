Nübel-Wechsel vom Tisch? Bayern verlängert mit Früchtl

Alexander Hassenstein, getty

Christian Früchtl verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern stellt die Weichen für die Zukunft. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister bekannt gab, wurde der Vertrag von Torhüter Christian Früchtl vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert.

Damit könnte ein Wechsel von Schalkes Alexander Nübel, der lange als heißester Kandidat für die Nachfolge von Manuel Neuer gehandelt wurde, vom Tisch sein.

Früchtl wechselte vor fünf Jahren aus Deggendorf an die Säbener Straße. Dort wurde der der 19-Jährige in den vergangenen Jahren behutsam aufgebaut, aktuell ist er Stammtorhüter der zweiten Bayern-Mannschaft in der 3. Liga.

Auch in der U20-Nationalmannschaft steht der gebürtige Bischofsmaiser zwischen den Pfosten. Bei den Bayern-Profis wartet er allerdings noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz.

"Es ist ein schönes Gefühl, dass der beste Verein in Deutschland mir dieses Vertrauen schenkt", zeigte sich Früchtl erfreut: "Ich will mich in dieser Saison weiter in der 3. Liga präsentieren und für die Profis empfehlen. Wenn man tagtäglich mit Weltklasse-Spielern trainiert, reift man auch persönlich. Das ist immer wieder etwas Besonderes für mich."

Eine Entwicklung, die auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic nicht verborgen blieb: "Christian ist ein echter Bayer und hier im Verein groß geworden. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er hat sich kontinuierlich weiterentwickelt - das wollen wir gemeinsam fortsetzen."

In den nächsten Jahren wird sich Früchtl aber erst einmal weiter hinter Stammkeeper Neuer anstellen müssen. Seinem Traum von der Profimannschaft ist er mit der Vertrasgverlängerung dennoch ein Stück nähergekommen.