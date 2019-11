Medien: Prominente Mourinho-Streichliste bei Tottenham

Richard Heathcote, getty

José Mourinho hat mit Tottenham einiges vor

José Mourinho will beim angeschlagenen Premier-League-Topklub Tottenham Hotspur den sportlichen Erfolg schnell wieder zurückbringen. Der Portugiese soll auch nicht davor zurückschrecken, langjährige Stammkräfte und verdiente Spurs-Stars auszusortieren.

In englischen Medien wird bereits fleißig darüber spekuliert, welche Akteure der neue Teammanager des diesjährigen Champions-League-Finalisten spätestens im Winter absägen könnte.

Wie "Independent" und "Express" übereinstimmend berichten, könnte Mourinho vor allem in der Defensive die Axt anlegen. So soll das belgische Abwehr-Duo Jan Vertonghen und Toby Alderweireld keine Zukunft mehr unter The Special One haben.

Besonders der langjährige Stammspieler Jan Vertonghen dürfte es schwer haben, unter Mourinho noch einmal Fuß zu fassen. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, zuletzt laborierte der belgische Rekordnationalspieler an einer Muskelverletzung, stand in der Premier League seit Mitte Oktober nicht mehr auf dem Feld.

Eriksen als Sinnbild für die Spurs-Krise

Neben den beiden Abwehrrecken könnte auch für Mittelfeldstar Christian Eriksen im Januar Schluss bei den Londonern sein. Der dänische Spielgestalter hielt sich bereits im Sommer einen Wechsel immer wieder offen, wurde dabei hartnäckig mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Einen neuen Vertrag hat Eriksen bei Tottenham nicht unterschrieben, sodass auch seine Zeit an der Themse Stand jetzt im Juli 2020 abläuft.

Am 27-Jährigen lässt sich die sportliche Talfahrt der Spurs besonders gut ablesen: Eriksen kommt in der laufenen Spielzeit in der Premier League auf gerade einmal zwei Scorerpunkte (ein Tor, ein Assist). In den letzten Jahren war er neben Torjäger Harry Kane der Anführer in der Tottenham-Offensive und galt immer wieder als Transferziel der Big Player in Europa.

Im Gegenzug dazu soll Superstar Kane nach Mourinhos Vorstellungen unbedingt gehalten werden. Um den Leader sollen im Winter mehrere Spieler verpflichtet werden. In den englischen Gazetten werden unter anderem Gareth Bale und Paulo Dybala gehandelt.