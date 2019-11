"Beste Lösung finden": Zorc deutet Winter-Neuzugang an

Maja Hitij, getty

Michael Zorc und der BVB sehen sich auf dem Transfermarkt um

Bevor die ersten Wintertransfers verkündet werden, dauert es noch einige Wochen. Mehr oder weniger sicher ist, dass Borussia Dortmund einer der Klubs sein wird, die spätestens im Januar einen neuen Spieler präsentieren werden. Denn beim BVB besteht Bedarf.

Wie der "kicker" berichtet, ist eine wichtige Entscheidung beim Revierklub inzwischen gefallen: Der sportlich taumelnde Vizemeister wird im Winter einen neuen Stürmer verpflichten. Öffentlich kommunizieren werden die Dortmunder diesen Entschluss allerdings nicht, um sich im umkämpften Transfer-Winter nicht in eine schlechte Verhandlungsposition zu bringen, schreibt das Blatt.

Am Rande des Champions-League-Spiels gegen den FC Barcelona deutete auch Sportdirektor Michael Zorc an, dass sich die Schwarz-Gelben auf dem Transfermarkt umsehen und zuschlagen werden. "Ich lese ja viele Namen. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Wir werden versuchen, die sportlich beste Lösung zu finden", bestätigte Zorc, dass die Sondierung des Marktes läuft.

Ein reiner Stoßstürmer steht nach "kicker"-Informationen nicht auf der Wunschliste der Dortmunder. Vielmehr suche der Verein einen Knipser, der auch technisch beschlagen ist und am Kombinationsspiel teilnehmen kann.

In diesem Zusammenhang bringt das Blatt den Franzosen Olivier Giroud ins Spiel. Der Weltmeister ist beim FC Chelsea außen vor und wurde in den letzten Tagen immer wieder mit einem Wechsel nach Dortmund in Verbindung gebracht.